Может пойти на повышение. "Динамо" готово отпустить защитника во Францию

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов может продолжить карьеру в высшем дивизионе чемпионата Франции.

Игроком интересуется "Страсбур", утверждает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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"Страсбур" давно в поисках резервного левоногого центрального защитника. Спортивный координатор клуба заинтересован в приобретении Артёма Шабанова.

До конца трансферного окна немного времени. Официального предложения в офис "Динамо" не поступало, но предварительные переговоры уже проведены. И занимаются ими люди из французского агентства Вадима Васильева", - сообщает источник.

Артём Шабанов выступает за "Динамо" с 2018 года. Первую половину 2021 года провел в аренде в польской "Легии". Сыграл две встречи в футболке сборной Украины.

"Страсбур" во французской Лиге 1 занимает четвертое место и претендует на место в еврокубках.