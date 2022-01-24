"Шахтер" начал новый год с разгромной победы над австрийцами

 
Ексклюзивы
1/5
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Просмотров: 666
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
Просмотров: 1035
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
1 Просмотров: 6111
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Просмотров: 3051
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
Просмотров: 1746
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
13 Просмотров: 9153
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
1 Просмотров: 693
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2 Просмотров: 1593
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Просмотров: 738
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
6
5
6
5
4
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Видео
Все видео
Первое поражение Конте. "Челси" победил "Тоттенхэм"
Первое поражение Конте. "Челси" победил "Тоттенхэм"
"Милан" и "Ювентус" не смогли выявить более сильного
"Милан" и "Ювентус" не смогли выявить более сильного
Игрок английского клуба забил ударом скорпиона
Игрок английского клуба забил ударом скорпиона
Зеленский "на правах родственников" обратился из спортзала к олимпийцам
Зеленский "на правах родственников" обратился из спортзала к олимпийцам
Не хватило Малиновского. "Аталанта" не смогла победить "Лацио"
Не хватило Малиновского. "Аталанта" не смогла победить "Лацио"
Интервью
1/5
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1395
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 720
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6102
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2187
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5103
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2022
Просмотров: 108
Експерименти
– Реформа в шкільних їдальнях буде провальна, – каже знайома. Ведемо доньок на навчання після новорічних канікул. – Не уявляю, ...
понедельник, 24 января 2022 17:28

"Шахтер" начал новый год с разгромной победы над австрийцами

  Комментировать
&quot;Шахтер&quot; начал новый год с разгромной победы над австрийцами
Радость футболистов "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

В понедельник, 24 января, "Шахтер" провел первый спарринг на зимнем сборе в Белеке.

Соперником вице-чемпиона Украины стал австрийский "Вольфсбергер", сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне "Вольфсбергер" финишировал в Австрии пятым, а в нынешнем идет третьим, имея равное количество очков со "Штурмом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молодежная команда "Шахтера" разгромно проиграла аутсайдеру чемпионата Венгрии

На 37-й минуте "Шахтер" пропустил. "Горняки" разобрались с подачей углового, но мяч вернулся на фланг Линдлю, тот подал, Визингер пробил в Трубина, а на добивании был Лука Лочошвили.

Счет 0:1 продержался до 79-й минуты, когда Мораес увел защитника, Винисиус Тобиас покатил на 11 метров, откуда Георгий Судаков нанес точный удар.

На 80-й минуте "Шахтер" забил второй гол. Подача Винисиуса, сбросил Фернандо и завершил Жуниора Мораес с двух метров.

Добили "горняки" соперников в конце встречи. Сначала Тете забил с паса Маркоса, а потом Корниенко подал корнер, и Жуниор Мораес пяткой переправил мяч в дальний угол.

Итоговый счет - 4:1.

"Шахтер" проводит сбор, который начался 16 января, в Турции. У команды в планах еще два спарринга.

На зимний перерыв донецкая команда ушла лидером чемпионата Украины, опережая "Динамо" на два очка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Ракицкий покинет российский "Зенит"
Ракицкий покинет российский "Зенит" Просмотров: 5445
"Горжусь тем, что я украинец" - Мораес ответил Зозуле
"Горжусь тем, что я украинец" - Мораес ответил Зозуле Просмотров: 1071
Экс-тренер "Динамо" заверил, что никогда не возглавит "Шахтер"
Экс-тренер "Динамо" заверил, что никогда не возглавит "Шахтер" Просмотров: 738
Молодежная команда "Шахтера" разгромно проиграла аутсайдеру чемпионата Венгрии
Молодежная команда "Шахтера" разгромно проиграла аутсайдеру чемпионата Венгрии 1 Просмотров: 1476
Сейчас вы читаете новость «"Шахтер" начал новый год с разгромной победы над австрийцами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
января

13 лет лишения свободы: приговор президенту зачитывали три судьи

Самое читаемое
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 66149
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
 Просмотров: 11556
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
 13 Просмотров: 9153
&quot;Это путь в бездну&quot; - председатель Верховной Рады обратился к РФ
"Это путь в бездну" - председатель Верховной Рады обратился к РФ Просмотров: 8326
Россия прокомментировала публикацию о просьбе президента Китая не начинать вторжение в Украину
Россия прокомментировала публикацию о просьбе президента Китая не начинать вторжение в Украину Просмотров: 7425
Спорт
Может пойти на повышение. "Динамо" готово отпустить защитника во Францию
Может пойти на повышение. "Динамо" готово отпустить защитника во Францию Просмотров: 54
"Не хочу поднимать скандал" - Меркушина о ситуации в сборной Украины по биатлону
"Не хочу поднимать скандал" - Меркушина о ситуации в сборной Украины по биатлону Просмотров: 216
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
6
 Просмотров: 2412
"Я все еще в боксе": экс-чемпион мира Гвоздик может возобновить карьеру
"Я все еще в боксе": экс-чемпион мира Гвоздик может возобновить карьеру Просмотров: 162
Украинка Данча выиграла этап Кубка Европы по сноубордингу
Украинка Данча выиграла этап Кубка Европы по сноубордингу Просмотров: 126
Больше всего комментируют
13
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
5
Разведка США заявила о доказательствах планов России установить в Украине прокремлевское руководство
4
Украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие - Кулеба
1
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
1
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
Голосов: 444
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть