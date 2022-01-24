"Шахтер" начал новый год с разгромной победы над австрийцами

Радость футболистов "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

В понедельник, 24 января, "Шахтер" провел первый спарринг на зимнем сборе в Белеке.

Соперником вице-чемпиона Украины стал австрийский "Вольфсбергер", сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне "Вольфсбергер" финишировал в Австрии пятым, а в нынешнем идет третьим, имея равное количество очков со "Штурмом".

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На 37-й минуте "Шахтер" пропустил. "Горняки" разобрались с подачей углового, но мяч вернулся на фланг Линдлю, тот подал, Визингер пробил в Трубина, а на добивании был Лука Лочошвили.

Счет 0:1 продержался до 79-й минуты, когда Мораес увел защитника, Винисиус Тобиас покатил на 11 метров, откуда Георгий Судаков нанес точный удар.

На 80-й минуте "Шахтер" забил второй гол. Подача Винисиуса, сбросил Фернандо и завершил Жуниора Мораес с двух метров.

Добили "горняки" соперников в конце встречи. Сначала Тете забил с паса Маркоса, а потом Корниенко подал корнер, и Жуниор Мораес пяткой переправил мяч в дальний угол.

Итоговый счет - 4:1.

"Шахтер" проводит сбор, который начался 16 января, в Турции. У команды в планах еще два спарринга. На зимний перерыв донецкая команда ушла лидером чемпионата Украины, опережая "Динамо" на два очка.