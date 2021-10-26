Стало известно, сколько платит Ахметов, чтоб уколоть Суркисов

Артём Федецкий завершил с футболом в 2019 году. Фото: ФК "Карпаты"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов щедро мотивировал соперников "Динамо"

В сезоне 2009/10 игроки "Карпат" одержали $500 тыс. за победу над "Динамо", рассказал Артем Федецкий.

"Мы играли с запорожским "Металлургом". Тогда еще, помню, Макс Коваль стоял в воротах. Мы с Андреем Тлумаком (бывший вратарь "Карпат"-Gazeta.ua) в комнате. Звонит телефон буквально за два часа до матча. Смотрю: "Приемная Рината Ахметова". Девочка спрашивает: "Артем, добрый день! С вами хочет поговорить Ринат Леонидович Ахметов. Вы не заняты?". Я говорю: "Конечно, свободен".

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Ринат Леонидович спросил как дела. Он очень футбольный человек, всегда, когда у меня были какие-то проблемы, звонил, интересовался. Он говорит: "Следующий тур вы играете с "Динамо". Нам нужна помощь "Карпат". Знаем, что во Львове любой команде тяжело. Мы готовы содействовать". Тогда "Шахтер" был на два очка впереди, но оставалось 4-5 туров и впереди матч с "Динамо" в Киеве. Сумма была 500 тысяч долларов за победу, 300 тысяч – за ничью. Я хотел пошутить, говорю: "Ринат Леонидович, это за "Металлург"?". Он улыбается: Нет, за "Динамо", – рассказал Артем Федецкий в эфире канала "Пряма червона ".

"Карпаты" победили "Динамо" – 1:0. Удаление получил нападающий киевлян Роман Зозуля. В том сезоне "Шахтер" стал чемпионом Украины.

Артем Федецкий выступал за "Карпаты" в сезонах 2009/12 и 2017/19. В составе сборной Украины провел 53 матча. Участвовал в Евро-2016.