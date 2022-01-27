70-летний итальянский наставник стал конкурентом Шевченко за пост тренера сборной Польши

Бывший наставник "Лестера" 70-летний Клаудио Раньери стал кандидатом на должность тренера сборной Польши.
Опытный тренер стал запасным вариантом для Польского футбольного союза, сообщает Sportowe Fakty.
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Если руководитель польного футбола Цезарь Кулеша не договорится с Андреем Шевченко или Яном Урбаном, то предложит работу Раньери.
На прошлой неделе Раньери потерял работу в английском "Уотфорде". Тренера уволили из-за неудовлетворительных результатов.
Клаудио Раньери известен тем, что сделал "Лестер" чемпионом Англии сезона 2015/16. Также работал с "Наполи", "Ромой", "Ювентусом", "Фиорентиной", "Интером", "Валенсией", "Атлетико" Мадрид, "Челси", "Монако" и сборной Греции.
Сборная Польши проведет 24 марта первый стыковой матч Кубка мира против России. Предыдущий наставник команды португалец Пауло Суза в одностороннем порядке расторг контракт в конце 2021 года.
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