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четверг, 27 января 2022 13:47

70-летний итальянский наставник стал конкурентом Шевченко за пост тренера сборной Польши

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70-летний итальянский наставник стал конкурентом Шевченко за пост тренера сборной Польши
Клаудио Раньери работал в чемпионатах Италии, Испании и Англии. Фото: REUTERS

Бывший наставник "Лестера" 70-летний Клаудио Раньери стал кандидатом на должность тренера сборной Польши.

Опытный тренер стал запасным вариантом для Польского футбольного союза, сообщает Sportowe Fakty.

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Если руководитель польного футбола Цезарь Кулеша не договорится с Андреем Шевченко или Яном Урбаном, то предложит работу Раньери.

На прошлой неделе Раньери потерял работу в английском "Уотфорде". Тренера уволили из-за неудовлетворительных результатов.

Клаудио Раньери известен тем, что сделал "Лестер" чемпионом Англии сезона 2015/16. Также работал с "Наполи", "Ромой", "Ювентусом", "Фиорентиной", "Интером", "Валенсией", "Атлетико" Мадрид, "Челси", "Монако" и сборной Греции.

Сборная Польши проведет 24 марта первый стыковой матч Кубка мира против России. Предыдущий наставник команды португалец Пауло Суза в одностороннем порядке расторг контракт в конце 2021 года.

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