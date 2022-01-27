Хочет получить компенсацию. Шевченко расторгает контракт с "Дженоа"

Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины. Фото: Gettyimages.com

Украинский тренер 45-летний Андрей Шевченко хочет расторгнуть контакт с "Дженоа".

Переговоры непростые. Сначала украинец предложил руководству итальянского выплатить ему всю зарплату, но получил отказ, сообщает Sport.pl.

Если Шевченко получит хотя бы половину суммы, которую может получить по контракту с "Дженоа", он согласится на более низкую зарплату в сборной Польши.

По сообщению СМИ, Шевченко получал у "Дженоа" €2,2 млн в год. 15 января клуб отправил Шевченко в отставку, но не расторгнул с ним контракт, чтобы не выплачивать компенсацию.

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Была информация, что Шевченко и его штаб могут получить около €20 млн компенсации за досрочный разрыв контракта.

Украинец будет получать в сборной Польши зарплату в €2,5 млн. в год. Часть средств будет выплачиваться Польским футбольным союзом, остальные - спонсорами.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл вничью и один раз проиграл. В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала. Сборная Польши заняла второе место в отборочном цикле Кубка мира. Поляки сыграют первый стыковой матч против России 24 марта в Москве. Предыдущий тренер "кадры" Пауло Соуза в одностороннем порядке разорвал контакт со сборной Польши. В должности он не продержался даже год.