Швейцарский гранд охотится за форвардами "Динамо" и "Шахтера"

"Динамо" и "Шахтер" получили официальные предложения от "Базеля" о приобретении игроков.

Швейцарский клуб хочет усилить позицию нападающего, на которой видит либо Владислава Супрягу, либо Даниила Сикана, утверждает Telegram-канал BurBuzz.

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Обеих футболистов "Базель" оценивает примерно в одну сумму.

Речь идет о платной аренде с опцией выкупа.

Переговоры с "Динамо" и "Шахтером" на официальном уровне продолжаются уже месяц, но консенсуса пока не приносят.

21-летний Владислав Супряга летом 2018 года подписал пятилетний контракт с "Динамо". Футболиста уже долгое время отправляют в зарубежные клубы, однако он и дальше является игроком киевской команды.

20-летний Даниил Сикан - воспитанник "Карпат". В "Шахтер" перешел в начале 2019 года, подписав трехлетнее соглашение.