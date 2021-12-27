Супряга должен отвечать за свой выбор – президент "Днепра-1"

Супряга не смог заиграть в Киеве. Фото: "Динамо"

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза поделился мнением о Владиславе Супряге.

"Я очень сильно страдал, когда Супряга ушел из "Днепра-1". Думал, он задержится у нас подольше. Но он сделал свой выбор и должен за него отвечать. Для него, как для футболиста, "Днепр-1" сделал очень много. Если бы он пару сезонов сыграл с "Днепром-1" в УПЛ, у него бы была совсем другая история".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркис уничтожает карьеру Супряги

В нынешнем чемпионате Владислав Супряга сыграл 3 матча, в которых результативными действиями не отметился. В прошлом сезоне он сыграл 17 матчей и забил 2 мяча.