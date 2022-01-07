У Супряги появился еще один шанс попрощаться с Луческу

Владислав Супряга еще может уйти из "Динамо". Фото: "Динамо"

Генуэзская "Сампдория" вновь возобновила интерес к 22-летнему украинскому форварду Владиславу Супряге.

Так, SampNews24 пишет, что "моряки" готовы дать "Динамо" € 1 миллион за аренду Супряги до лета 2022 года. Также итальянский клуб хочет зафиксировать сумму трансфера по завершении аренды футболиста. Если "Динамо" согласится на продажу, то гарантировано получит € 8 миллионов, а Супряга – шанс перезапустить футбольную карьеру в итальянском чемпионате.

Сейчас талантливый, но упустивший возможность закрепиться в команде Луческу, форвард испытывает дефицит игровой практики. Тренер неоднократно давал Супряге шанс реабилитироваться за провальные эпизоды, но с каждым разом становилось все хуже, а возможностей войти даже в заявку киевлян – все меньше.

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В этом сезоне на счету игрока молодежной сборной Украины лишь шесть игр за "Динамо" и ни одного результативного действия. Transfermarkt в своем декабрьском обновлении ценников понизил стоимость футболиста с € 6 до 4 миллионов.