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Двери открыты. Суркис готов взять на работу в "Динамо" Милевского и Алиева

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Двери открыты. Суркис готов взять на работу в &quot;Динамо&quot; Милевского и Алиева
Игорь Суркис. Фото: ФК "Динамо"

Игорь Суркис абсолютно нормально воспринимает тот факт, что Артем Милевский говорит о возможной работе в "Динамо".

Об этом YouTube-каналу "Бомбардир" заявил сам президент киевского клуба.

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"Мы договаривались с ним встретиться. И если он мне предложит какие-то идеи, а не просто потому что он Милевский и должен работать в киевском "Динамо". Если я пойму, что это будет для развития нашего клуба, это будет шаг вперед - то вопросов нет, я не возражаю. Я и Алиеву то же самое говорю.

У меня двери открыты для всех. Заваров работает, Бессонов работает, Мунтян... Слава богу. Мы за него все молились, он был в тяжелом состоянии. Только благодаря моему брату, который каждый день им занимался, нам удалось его вытянуть. Биба работает. Михайличенко 20 лет проработал. Захотел пойти на повышение, на более интересную работу. Решил поставить крест на тренерской карьере - вопросов нет, нет обид никаких. Нормально пошел и работает.

Олег Блохин проработал главным тренером киевского "Динамо", был тренером сборной, добился больших успехов. Великие люди работают. Но я хочу, чтобы работали на благо футбола. Петь оды своему начальству - это не работа", - сказал Суркис-младший.

Артём Милевский объявил о завершении карьеры в сентябре 2021 года. Теперь он хочет попробовать свои силы в минифутболе.

Александр Алиев официально не объявлял, что повесил бутсы на гвоздь, но не играет с 2018 года.

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