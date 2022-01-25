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вторник, 25 января 2022 18:28

Суркис объяснил отсутствие дорогих трансферов для "Динамо"

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Суркис объяснил отсутствие дорогих трансферов для &quot;Динамо&quot;
Игорь Суркис руководит "Динамо" уже почти 20 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис объяснил отсутствие больших трансферов клуба.

По словам Суркиса, денег полученных в Лиге чемпионов не хватает для финансирования клуба.

"Почему клуб не усиливается за деньги, заработанные в Лиге чемпионов? Пусть болельщики считают, что было за три предыдущих года. Когда я со своими партнерами ежегодно доставал 35-40 млн, тратил их, и мы нигде не играли. Это болельщики не считают?" Баланс нужно делать не за один год, а делать его в целом, сегодня даже тех денег, которые мы получили от Лиги чемпионов, не хватает на содержание клуба.

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Я не собираюсь показывать аудит, который производится в клубе каждый год. Мы отчитываемся перед УАФ и УЕФА. Но в этом году построено шесть новых полей. Каждое из них стоит не менее 500 тысяч евро. Это стадион Динамо, два поля на базе, одно поле в детской школе. Такое же поле было сделано на Олимпийском НСК.

Полностью модернизирован манеж. Все было вынесено, остались только стены. Буяльский вышел на поле и сказал, что на таких полях еще не играл. Луческу категорически не признавал манеж со старым покрытием. Говорил, что оно травмоопасно. Теперь ребята четыре дня тренировались в манеже. Никакой травмоопасности не было. Через год первая команда туда зайдет 5-10 раз. Этот манеж сделан для детей, которые не могут в таких погодных условиях тренироваться в детской спортивной школе", – поделился Суркис в эфире канала "Бомбардир".

Киевское "Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины. Команда Мирчи Луческу на два очка отстает от "Шахтера". Вторую часть сезона киевляне начнут матчем против "Ингульца".
Во время зимнего трансферного окна киевляне продали в "Эвертон" защитника Виталия Миколенко за €23 млн.

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