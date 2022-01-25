Будет штраф. Форвард "Динамо" не вернулся после отпуска

Киевское "Динамо" оштрафует собственного нападающего 23-летнего Эрика Рамиреса.

Венесуэльский форвард не вернулся в "Динамо" после отпуска, сообщает журналист Игорь Цыганик.

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Рамирес решил остаться в расположении сборной Венесуэлы и готовиться к матчам квалификации Кубка мира.

Киевский клуб оштрафует его согласно контракту.

В этом сезоне Рамирес провел четыре матча за "Динамо", в которых забил один гол и совершил один ассист.

Эрик Рамирес перешел в "Динамо" летом 2021 года из словацкого клуба ДАК за €1.75 млн. Но так и не смог стать основным нападающим команды.

"Динамо" занимает вторую позицию после первой части сезона в УПЛ. Команда Луческу на два очка отстает от "Шахтера".