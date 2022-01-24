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Стало известно, сколько млн "Динамо" заработает на трансфере Леднева

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Стало известно, сколько млн &quot;Динамо&quot; заработает на трансфере Леднева
Богдан Леднев. Фото: ФК "Динамо"

Венгерский "Фехервар" имеет право выкупа Богдана Леднева, перешедшего в новый для себя клуб на правах аренды.

Журналист Игорь Цыганик в эфире программы "Цыганик Live" раскрыл финансовые условия соглашения между клубами.

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"Ситуация с Романом Яремчуком научила киевский клуб, что продавать своих футболистов, а потом их выкупать за большие деньги - очень сложно.

Если я не ошибаюсь, венгры могут выкупить Леднева за €2 млн. Сумма аренды - 100 тысяч евро в год. Киевляне прописали в соглашении, что если "Динамо" потом захочет выкупить у "Фехервара" этого игрока, то у него будет первоочередное право. Цена составит €3 млн.

Даже если Леднев подпишет контракт с "Фехерваром", то потом он все равно сможет перейти в "Динамо" за €3 млн", - сказал Цыганик.

"Динамо" отдало Богдана Леднева в аренду "Фехервару" на один год. У венгерского клуба будет право выкупа футболиста.

В нынешнем сезоне игрок сыграл за "Динамо" 10 матчей, результативными действиями не отличился.

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