В "Фехерваре" рассказали, чего ожидают от трансфера Леднева

Иштван Саллои и Богдан Леднев. Фото: ФК МОЛ "Фехервар"

В венгерском "Фехерваре" поделились ожиданиями от перехода "динамовца" Богдана Леднева.

Чего ждут от украинца, рассказал спортивный директор клуба Иштван Саллои, информирует официальный сайт команды.

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"Богдан - техничный, креативный игрок, который может стать сильным звеном нашей команды на своей позиции. Я считаю, что для команды важно иметь правильный креатив в центре, поэтому мы ждем от него голов и результативных передач", - сказал Саллои о новом трансфере клуба .

"Фехервар" - известный клуб. Я чувствую, что это отличная возможность показать свои умения и помочь команде достичь поставленных целей. Болельщики могут быть уверены, что я всегда постараюсь выложиться на поле на все 100%. Я чувствую доверие со стороны клуба. Хотел бы отблагодарить за это хорошей игрой и голами", - сказал в ответ Леднев.

"Динамо" накануне отдало Богдана Леднева в аренду "Фехервару" на один год. У венгерского клуба будет право выкупа футболиста. В нынешнем сезоне игрок сыграл за "Динамо" 10 матчей, результативными действиями не отличился.