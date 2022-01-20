ФИФА меняет правила аренды футболистов. Это ударит по "Шахтеру" и "Динамо"

Фото: ФИФА

ФИФА вводит новые правила по аренде футболистов. Они вступают в силу с 1 июля 2022 года.

Целью такого шага является развитие молодых игроков, содействие конкурентному балансу, сообщает официальный сайт организации.

Новые правила готовы к внедрению. Они будут представлены совету ФИФА для утверждения на следующем заседании.

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В частности, потребуется письменный договор, который определит условия аренды, ее срок и финансовые аспекты.

Максимальным сроком аренды теперь будет один год, а минимальным - период между двумя трансферными окнами, то есть полгода.

Запрещено отдавать в аренду в третий клуб уже находящегося в аренде профессионального игрока.

А вот следующие пункты могут напрямую повлиять на киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", которые часто отдают своих футболистов в аренду.

В течение сезона клуб сможет отдать в аренду в один конкретный другой клуб не более трех футболистов. Аналогично и клуб не сможет взять в аренду у одного другого более трех игроков.

Со временем ФИФА хочет снизить максимальное количество арендованных футболистов до шести. При этом до лета 2023 разрешается иметь восемь таких исполнителей.

"Шахтер" уже долгое время отдает своих футболистов в аренду в ФК "Мариуполь", поэтому азовскую команду часто называют фарм-клубом дончан. "Динамо" в этом сезоне отдало большое количество игроков в аренду "Черноморцу", что не понравилось фанатам "моряков".