"Динамо" пропустило первый гол в новом году

В третьем спарринге на зимних сборах в Марбелье киевское "Динамо" победило "Мурсию"" -3:1.
На старте поединка киевляне пропустили гол от Висенте Меки, не оставившего шансов Денису Бойко. Этот гол стал первым пропущенным для киевлян в новом году.
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В середине тайма Владислав Кулач сравнял счет.
В самом конце матча Виталий Буяльский и Николай Шапаренко принесли киевлянам волевую победу.
Наставник киевлян Мирча Луческу использовал два состава в каждом из таймов.
Следующий спарринг команда Луческу должна провести против норвежского "Буде-Глимта" 27 января.
В чемпионате Украины киевляне занимают второе место. Киевляне на два очка отстают от "Шахтера".
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