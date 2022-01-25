"Динамо" пропустило первый гол в новом году

Денис Бойко является вторым вратарем "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

В третьем спарринге на зимних сборах в Марбелье киевское "Динамо" победило "Мурсию"" -3:1.

На старте поединка киевляне пропустили гол от Висенте Меки, не оставившего шансов Денису Бойко. Этот гол стал первым пропущенным для киевлян в новом году.

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В середине тайма Владислав Кулач сравнял счет.

В самом конце матча Виталий Буяльский и Николай Шапаренко принесли киевлянам волевую победу.

Наставник киевлян Мирча Луческу использовал два состава в каждом из таймов.

Следующий спарринг команда Луческу должна провести против норвежского "Буде-Глимта" 27 января.

В чемпионате Украины киевляне занимают второе место. Киевляне на два очка отстают от "Шахтера".