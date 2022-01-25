Суркис рассказал, предлагал ли Шевченко стать тренером "Динамо"

Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины. Фото: Gettyimages.com

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не делал предложение Андрею Шевченко после отставки из "Дженоа".

Владелец "Динамо" полностью доверяет Мирче Луческу, но не исключает, что в будущем доверит команду Шевченко.

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"Скажу вам откровенно: я не рассматривал Шевченко главным тренером "Динамо". У меня не было для этого оснований. У меня есть тренер, с которым продлен контракт до лета 2024 года. Никогда не говори "нет".

Можете себе в будущем представить, что будете работать с Шевченко? Могу себе в будущем представить и с Ребровым, и с Шевченко, и с Луческу. Пока тренер "Динамо" Луческу – я ни с кем ничего не говорю и не обсуждаю. Сразу хочу предупредить – прекратите. Все пишут, что я то договорился, то о том. Я ни с кем не вступаю в переговоры", – сказал Суркис в эфире канала "Бомбардир".

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. В настоящее время украинский специалист является главным кандидатом на должность тренера сборной Польши.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Его контракт с Динамо действует до лета 2024 года.