Суркис назвал сумму, за которую не хочет отпускать Супрягу

Владислав Супряга. Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" заплатило СК "Днепр-1" за Владислава Супрягу €5 млн.

Об этом заявил президент "бело-синих" Игорь Суркис.

"За Супрягу я заплатил пять миллионов евро. Сначала он был футболистом "Динамо", правами на которого владели мы и "Днепр-1". В случае продажи я должен был заплатить "Днепру-1" пять миллионов евро. И прибыль поделить пополам. В определенный момент "Днепр-1" не захотел.

Я выкупил Супрягу. Президент "Сампдории" говорил лично со мной. В пятницу он давал одни условия. В понедельник позвонил и сказал, что дает только половину. Это себя не уважать. Я объяснил это Супряге.

Такой шанс, который давал ему Луческу, молодым не предоставлялся никому. Слава богу, сейчас скинул вес, подготовился. Если он видит себя в каком-нибудь серьезном чемпионате - ему нужно проявить себя сегодня в "Динамо".

Если по нему будет предложение, которое меня устроит... Супрягу сюда никто не тянул и не принуждал. Он сам изъявил желание играть в "Динамо". Пусть проявляет себя", - сказал Суркис "Бомбардиру".