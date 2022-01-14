Названы легионеры, которых Луческу возьмет на первый зимний сбор "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
"О боже, афганцы! Мы боимся терактов" - как в Украине живут беженцы из Афганистана
"О боже, афганцы! Мы боимся терактов" - как в Украине живут беженцы из Афганистана
Просмотров: 216
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
1 Просмотров: 1314
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Просмотров: 2475
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Просмотров: 828
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
Просмотров: 594
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Просмотров: 4572
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
3 Просмотров: 1143
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 2592
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3474
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 891
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Усиление под УПЛ. "Металлист" подпишет игрока сборной Эквадора
Усиление под УПЛ. "Металлист" подпишет игрока сборной Эквадора
Дерби Мадрида не будет. Определили финалистов Суперкубка Испании
Дерби Мадрида не будет. Определили финалистов Суперкубка Испании
"Шахтер" вышел из отпуска
"Шахтер" вышел из отпуска
"Арсенал" и "Ливерпуль" не смогли выявить сильнейшего
"Арсенал" и "Ливерпуль" не смогли выявить сильнейшего
Скандал на Кубке Африки. Арбитр не назначил два пенальти и досрочно завершил игру
Скандал на Кубке Африки. Арбитр не назначил два пенальти и досрочно завершил игру
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 819
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 657
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 378
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4995
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
14 января 2022
Просмотров: 63
Сюжет
Жаль, звичайно. Я цього боксера раніше неабияк шанував. Та й настрою шкода, з яким сидів у кафешці й подумки підбивав сякі-такі підсумки. Політична ...
пятница, 14 января 2022 18:55

Названы легионеры, которых Луческу возьмет на первый зимний сбор "Динамо"

  Комментировать
Названы легионеры, которых Луческу возьмет на первый зимний сбор &quot;Динамо&quot;
Эрик Рамирес. Фото: ФК "Динамо"

Футболисты киевского "Динамо" после первых втягивающих тренировок в манеже своей базы в Конча-Заспе, сегодня разделились на две группы для медосмотра.

Первыми врачей посетили украинские игроки "Динамо", после них - легионеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новым тренером аутсайдера УПЛ стал чемпион Украины в составе "Динамо"

17 января делегация "Динамо" отправится на первый зарубежный сбор, который пройдет в Испании. Как сообщает Meta-ratings.com.ua, в Испанию Мирча Луческу планирует взять игроков, которые были в обойме "Динамо" осенью.

Среди них также должны быть Владислав Кулач, Илья Шкурин, Эрик Рамирес и Владислав Супряга, которых сватают в другие клубы. Первый сбор эти футболисты пройдут в составе "Динамо", а после возвращения из Испании Мирча Луческу примет решение, можно ли кого-то отпустить в аренду.

После первой части сезона "Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины. Лидирует "Шахтер", опережающий киевлян на два очка.

Ранее "Динамо" избавилось от двух ненужных Луческу игроков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Названы легионеры, которых Луческу возьмет на первый зимний сбор "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Нашли ценную скульптуру на месте дома Нерона

Самое читаемое
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот "нюдсочетверг"
11
 Просмотров: 16686
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
6
 Просмотров: 13608
&quot;Бойтесь и ждите худшего&quot; - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины
"Бойтесь и ждите худшего" - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины Просмотров: 7056
Русский язык, ни слова об Ермаке, &quot;мочить&quot; оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале &quot;слуги&quot;
Русский язык, ни слова об Ермаке, "мочить" оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале "слуги" 6 Просмотров: 6697
63-летняя Мадонна в халате от Versace и изодранных чулках посветила интимными местами
63-летняя Мадонна в халате от Versace и изодранных чулках посветила интимными местами
8
 Просмотров: 6210
Спорт
Украинская команда вышла в четвертьфинал еврокубка
Украинская команда вышла в четвертьфинал еврокубка Просмотров: 108
Очередной провал. Сборная Украины не попала в топ-8 на этапе Кубка мира по биатлону
Очередной провал. Сборная Украины не попала в топ-8 на этапе Кубка мира по биатлону Просмотров: 180
Новым тренером аутсайдера УПЛ стал чемпион Украины в составе "Динамо"
Новым тренером аутсайдера УПЛ стал чемпион Украины в составе "Динамо" Просмотров: 270
Помощь Шевченко от Моуриньо. "Дженоа" усилился защитником "Ромы"
Помощь Шевченко от Моуриньо. "Дженоа" усилился защитником "Ромы" Просмотров: 207
Усиление под УПЛ. "Металлист" подпишет игрока сборной Эквадора
Усиление под УПЛ. "Металлист" подпишет игрока сборной Эквадора
 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
6
Русский язык, ни слова об Ермаке, "мочить" оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале "слуги"
4
Зеленский - лжец. Его второй срок похоронят - Шабунин
3
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
3
"Ко мне применяли пытки" - Саакашвили на суде сделал заявление
3
"Всем было все равно" - эксперт по кибербезопасности прокомментировал атаку на правительственные сайты
Голосов: 347
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть