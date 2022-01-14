Названы легионеры, которых Луческу возьмет на первый зимний сбор "Динамо"

Эрик Рамирес. Фото: ФК "Динамо"

Футболисты киевского "Динамо" после первых втягивающих тренировок в манеже своей базы в Конча-Заспе, сегодня разделились на две группы для медосмотра.

Первыми врачей посетили украинские игроки "Динамо", после них - легионеры.

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17 января делегация "Динамо" отправится на первый зарубежный сбор, который пройдет в Испании. Как сообщает Meta-ratings.com.ua, в Испанию Мирча Луческу планирует взять игроков, которые были в обойме "Динамо" осенью.

Среди них также должны быть Владислав Кулач, Илья Шкурин, Эрик Рамирес и Владислав Супряга, которых сватают в другие клубы. Первый сбор эти футболисты пройдут в составе "Динамо", а после возвращения из Испании Мирча Луческу примет решение, можно ли кого-то отпустить в аренду.

После первой части сезона "Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины. Лидирует "Шахтер", опережающий киевлян на два очка. Ранее "Динамо" избавилось от двух ненужных Луческу игроков.