Нападающий для Луческу. "Динамо" хочет подписать форварда сборной Эквадора

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах форварда софийского ЦСКА и сборной Эквадора 24-летнего Хорди Кайседо.

Болгарский клуб готов продать своего футболиста, но только за сумму в €5,5 млн, сообщает Topsport.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неужели Цыганков? "Бавария" не смогла подписать звезду "Динамо"

Контракт Кайседо действует до лета 2025 года, поэтому в клубе преследуют цель из ухода Хорди максимальную выгоду.

Кроме "Динамо", интерес к Кайседо проявляет также турецкий "Газиантеп".

Хорди Кайседо перешел в ЦСКА в начале прошлого года свободным агентом. В нынешнем розыгрыше чемпионата Болгарии на его счету 12 забитых мячей в 16 поединках.

"Динамо" завершило сезон на втором месте в чемпионате Украины. Киевляне на два очка отстают от "Шахтера".

Мирча Луческу располагает четырьмя нападающими - Владиславом Супрягой, Владиславом Кулачем, Эриком Рамиресом и Ильей Шкуриной. Также после травмы должен возвратиться Артем Беседин. На острие атаки могут сыграть Денис Гармаш и Беньямин Вербич.