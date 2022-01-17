Без Забарного и Караваева. Луческу взял на первый сбор 29 игроков "Динамо"

Виталий Буялський стал одним из лидеров "Динамо" после прихода Мирчи Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" отправилось на первый тренировочный сбор в Испанию.

Румынский наставник команды Мирча Луческу взял 29 исполнителей, сообщает сайт команды.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет.

Защитники: Артем Шабанов, Александр Тимчик, Никита Бурда, Томаш Кендзера, Владислав Дубинчак, Константин Вивчаренко, Александр Сирота, Антон Боль.

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Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Богдан Леднев, Денис Гармаш, Витинью, Виталий Буяльский, Денис Антюх, Назар Волошин, Владимир Бражко.

Нападающие: Артем Беседин, Владислав Супряга, Владислав Кулач.

Поехали с командой форвард Беседин и защитник Бурда, пропустившие первую часть сезона из-за травмы.

Отсутствуют: Александр Караваев, Эрика Рамирес, Илья Забарный, Илья Шкурин и Денис Попов. По сообщению пресс-службы "Динамо" игроки присоединятся к команде позже.Также нет в списках звезды молодежной команды Самбы Диалло.

Испанский сбор "Динамо" будет длиться 10 дней. Там киевляне проведут четыре спарринга.

В первой части сезона "Динамо" занимает второе место. Команда Луческу на два очка отстает от "Шахтера".