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воскресенье, 16 января 2022 09:49

"Динамо" не смогло подписать бразильского форварда

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&quot;Динамо&quot; не смогло подписать бразильского форварда
У Брито еще нет опыта выступлений во взрослом футболе. Фото: "Флумисенте"

Киевское "Динамо" не смогло подписать контакт с бразильским форвардом "Флумисенте" 19-летнего Брито.

Бразильский клуб отказал в аренде киевлянам с правом выкупа, сообщает Globo.

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Киевляне хотели прописать в арендном соглашении право выкупа футболиста за €1,5 млн. Но "Флуминенсе" считает такую ​​сумму возможного трансфера низкой.

В 2021 году нападающий выступал за молодежную команду "Флумисенте". В 33 матчах он забил 14 голов и сделал один ассист. В сентябре Брито продлил контракт с "Флуминенсе" до 2024 года. Ожидается, что в дальнейшем он будет выступать за основную команду "трехцветных".

"Динамо" занимает второе место в таблице Премьер-лиги и отстает от "Шахтера" на два очка. 17 января команда Мирчи Луческу отправится на сбор в Испанию, где проведет четыре контрольных матча.

Во время трансферного окна "Динамо" продало Виталия Миколенко в "Эвертоне" Назария Русина "Черноморцу". Евгения Смирного, Даниила Скорко и Юрия Тлумака "Зари". Новичком команды Владислав Дубинчак, которого вернули из "Днепра-1"

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Дата
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