Как "Динамо" провело первую тренировку в 2022 году

Киевское "Динамо" провело первую тренировку в 2022 году
Футболисты прошли медосмотр и собрались в полном составе на тренировке в Конче-Заспе, сообщает официальный сайт команды.
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Всего в занятии приняли участие 27 футболистов – четыре вратаря и 23 полевых игрока. Часть занятия провести на открытом воздухе. Футболисты проделали значительный объем беговой работы, а также провели интенсивную разминку под руководством тренера по физподготовке.
А затем футболисты перешли в обновленный манеж, где в комфортных условиях уже работали с мячами.
Отметим, что к работе с мячом уже приступил нападающий Артем Беседин. Форвард ударными темпами восстанавливается после тяжелой травмы, полученной в матче Евро-2020 против Швеции, и сейчас постепенно набирает кондиции.
Киевское "Динамо" совершило первую часть сезона на втором месте. Команда Мирчи Луческу отстает от "Шахтера" на два очка. В первом матче второй половины сезона сыграет в гостях против "Ингульца".
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