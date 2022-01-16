Как "Динамо" провело первую тренировку в 2022 году

Виталий Буялський стал одним из лидеров "Динамо" после прихода Мирчи Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" провело первую тренировку в 2022 году

Футболисты прошли медосмотр и собрались в полном составе на тренировке в Конче-Заспе, сообщает официальный сайт команды.

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Всего в занятии приняли участие 27 футболистов – четыре вратаря и 23 полевых игрока. Часть занятия провести на открытом воздухе. Футболисты проделали значительный объем беговой работы, а также провели интенсивную разминку под руководством тренера по физподготовке.

А затем футболисты перешли в обновленный манеж, где в комфортных условиях уже работали с мячами.

Отметим, что к работе с мячом уже приступил нападающий Артем Беседин. Форвард ударными темпами восстанавливается после тяжелой травмы, полученной в матче Евро-2020 против Швеции, и сейчас постепенно набирает кондиции.

Киевское "Динамо" совершило первую часть сезона на втором месте. Команда Мирчи Луческу отстает от "Шахтера" на два очка. В первом матче второй половины сезона сыграет в гостях против "Ингульца".