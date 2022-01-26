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среда, 26 января 2022 14:15

"Если он человек здравомыслящий": Сабо не советует Шевченко возглавлять сборную Польши

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&quot;Если он человек здравомыслящий&quot;: Сабо не советует Шевченко возглавлять сборную Польши
Андрей Шевченко. Фото: ФК "Дженоа"

Тема возможного альянса Андрея Шевченко и сборной Польши - одна из главных на европейском медиа-пространстве.

Мнением о настоящем и будущем своего бывшего подопечного в киевском "Динамо" и сборной Украины с Meta-ratings.com.ua поделился один из авторитетных украинских тренеров Йожеф Сабо.

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"Не нужно было Шевченко туда идти. Неужели он не видел, что в "Дженоа" нет игроков? Прежде, чем идти работать с какой-то командой, потенциальный кандидат на роль главного тренера должен разослать помощников, чтобы те поехали и посмотрели ее футболистов, и доложили ему об этом.

Я думал, придя в генуэзский клуб, Андрей Шевченко договорился с руководством о покупке минимум трех-четырех или пяти футболистов для усиления. Но никого при нем и не купили. А команда тем временем находится на предпоследнем месте. "Дженоа" уже не спасется от вылета.

А что касается нового варианта для Шевченко, о котором в последние дни все говорят, то я не верю. Если он человек здравомыслящий, то сейчас никуда не пойдет. Ему необходимо высидеть какой-то период, хорошо поразмыслив над тем, что сделал и зачем, правильно ли поступил, пойдя в "Дженоа", или неправильно. Шевченко необходимо отдохнуть. А уже потом с новыми силами и свежим взглядом куда-то поехать", - сказал Сабо.

Зарплата Андрея Шевченко в сборной Польши будет составлять €2,5 млн в год. Часть зарплаты будет выплачивать Польский футбольный союз, а другую часть - спонсоры.

Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался на должности два месяца.

В 2016-2021 годах возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-2020, где дошла до четвертьфинала.

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