Шевченко сохранит должность даже в случае провала матча против России

Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины. Фото: Gettyimages.com

Польский футбольный союз согласовывает последние детали сотрудничества с украинским тренером 45-летним Андреем Шевченко.

Стороны ведут активные переговоры по поиску компромисса по ряду вопросов, утверждает Meta-ratings.

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Глава польского футбола Цезарь Кулеша заверил, что Шевченко сохранит работу даже в случае вылета от России в стыковом матче отбора в Кубок мира. Затем "кадру" будет ждать "группа смерти" в Лиге наций - Бельгия, Нидерланды и Уэльс, где команде нужен сильный тренер.

Поляки уже приняли все финансовые условия не только Шевченко, но и его помощника Мауро Тассотти. Также Кулеша настаивает на приглашении в штаб еще двух именитых ассистентов - Ежи Дудека и Лукаша Пищека.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл вничью и один раз проиграл.

В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала. Сборная Польши заняла второе место в отборочном цикле Кубка мира. Поляки сыграют первый стыковой матч против России 24 марта в Москве. Предыдущий тренер "кадры" Пауло Соуза в одностороннем порядке разорвал контакт со сборной Польши. В должности он не продержался даже год.