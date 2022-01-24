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понедельник, 24 января 2022 14:09

Российский миллиардер не смог купить украинский клуб

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Российский миллиардер не смог купить украинский клуб
Виталий Кварцяный является символом "Волыни". Фото: ФК "Волынь"

Российский миллиардер Сергей Ломакин не смог купить украинский футбольный клуб Волынь.

Инвестиционная группа российского миллиардера не будет инвестировать в луцкий клуб, сообщает журналист "ТаТоТакое" Михаил Спиваковский.

Ранее сообщалось, что россиянин может купить часть акций украинского клуба и инвестировать деньги в развитие команды.

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Он перешел на западноевропейский проект. Была попытка приобрести "Сент-Этьен", но не получилось. Теперь он станет инвестором льежского "Стандарда".

Сергею Ломакину принадлежит российский клуб "Родина", латвийская "Рига" и кипрский "Пафос".

Луцкая "Волынь" занимает десятое место в первой лиге. Команда на 27 очков отстает от лидера таблицы "Металлиста".

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