Российский миллиардер не смог купить украинский клуб

Российский миллиардер Сергей Ломакин не смог купить украинский футбольный клуб Волынь.
Инвестиционная группа российского миллиардера не будет инвестировать в луцкий клуб, сообщает журналист "ТаТоТакое" Михаил Спиваковский.
Ранее сообщалось, что россиянин может купить часть акций украинского клуба и инвестировать деньги в развитие команды.
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Он перешел на западноевропейский проект. Была попытка приобрести "Сент-Этьен", но не получилось. Теперь он станет инвестором льежского "Стандарда".
Сергею Ломакину принадлежит российский клуб "Родина", латвийская "Рига" и кипрский "Пафос".
Луцкая "Волынь" занимает десятое место в первой лиге. Команда на 27 очков отстает от лидера таблицы "Металлиста".
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