Назвали зарплату Шевченко в сборной Польши

Бывший тренер "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко будет получать в сборной Польши €2.5 млн в год.

Часть средств будет выплачиваться Польским футбольным союзом, остальные – спонсорами, сообщает vZbirna.

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Большую часть расходов возьмет не себя фирма, принадлежащая польскому правительству.

Шевченко уже согласовал с Польским футбольным союзом все условия контракта. Теперь необходимо решить вопрос с контрактом с "Дженоа". Шевченко остался на контракте с генуэзским клубом, но отстранен от работы с командой.

Нового главного тренера сборной Польши представят 31 января.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл вничью и один раз проиграл.

В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-2020/21, где дошла до четвертьфинала.

Сборная Польши заняла второе место в отборочном цикле Кубка мира. Поляки сыграют первый стыковой матч против России 24 марта в Москве. Предыдущий тренер Пауло Соуза в одностороннем порядке расторг контакт со сборной Польши. В должности он не продержался даже год.