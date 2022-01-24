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понедельник, 24 января 2022 13:13

Назвали зарплату Шевченко в сборной Польши

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Назвали зарплату Шевченко в сборной Польши
Андрей Шевченко не смог задержаться в Серии А. Фото: ФК "Дженоа"

Бывший тренер "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко будет получать в сборной Польши €2.5 млн в год.

Часть средств будет выплачиваться Польским футбольным союзом, остальные – спонсорами, сообщает vZbirna.

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Большую часть расходов возьмет не себя фирма, принадлежащая польскому правительству.

Шевченко уже согласовал с Польским футбольным союзом все условия контракта. Теперь необходимо решить вопрос с контрактом с "Дженоа". Шевченко остался на контракте с генуэзским клубом, но отстранен от работы с командой.

Нового главного тренера сборной Польши представят 31 января.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл вничью и один раз проиграл.

В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-2020/21, где дошла до четвертьфинала.

Сборная Польши заняла второе место в отборочном цикле Кубка мира. Поляки сыграют первый стыковой матч против России 24 марта в Москве. Предыдущий тренер Пауло Соуза в одностороннем порядке расторг контакт со сборной Польши. В должности он не продержался даже год.

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