"Милан" и "Ювентус" не смогли выявить более сильного

Стефано Пиолb возглавляет "Милан" с 2019 года. Фото: Gettyimages.com

В центральном матче 23-го тура чемпионата Италии "Милан" и "Ювентус" сыграли в ничью –0:0.

В первом тайме команды нанесли только один удар в створ ворот на двоих.

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После перерыва "Милан" атаковал немного чаще, а "Ювентус" ни разу не пробил в ворота "россонери".

Ни одна из команд не наиграла на победу, поэтому ничья – закономерный результат для матча.

"Милан" набрал 49 очков, но по итогам тура уступил второе место в чемпионате "Наполи". От "Интера" команда Стефано Пиоли отстает на четыре балла. "Ювентус" с 42 очками остался на пятом месте.

В следующем туре "Милан" сыграет с "Интером" в дерби, а "Ювентус" дома встретится с "Вероной".