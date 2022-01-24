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понедельник, 24 января 2022 08:00

"Милан" и "Ювентус" не смогли выявить более сильного

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&quot;Милан&quot; и &quot;Ювентус&quot; не смогли выявить более сильного
Стефано Пиолb возглавляет "Милан" с 2019 года. Фото: Gettyimages.com

В центральном матче 23-го тура чемпионата Италии "Милан" и "Ювентус" сыграли в ничью –0:0.

В первом тайме команды нанесли только один удар в створ ворот на двоих.

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После перерыва "Милан" атаковал немного чаще, а "Ювентус" ни разу не пробил в ворота "россонери".

Ни одна из команд не наиграла на победу, поэтому ничья – закономерный результат для матча.

"Милан" набрал 49 очков, но по итогам тура уступил второе место в чемпионате "Наполи". От "Интера" команда Стефано Пиоли отстает на четыре балла. "Ювентус" с 42 очками остался на пятом месте.
В следующем туре "Милан" сыграет с "Интером" в дерби, а "Ювентус" дома встретится с "Вероной".

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