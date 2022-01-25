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вторник, 25 января 2022 15:16

Шевченко поспособствовал трансферу Миколенко в "Эвертон"

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Шевченко поспособствовал трансферу Миколенко в &quot;Эвертон&quot;
Виталий Миколенко стал первым зимним новичком "Эвертона". Фото: ФК "Эвертон"

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко помог Виталию Миколенко перейти из "Динамо" в "Эвертон".

Шевченко дал хорошие рекомендации "ирискам", когда они планировали подписать игрока, рассказал журналист Игорь Цыганик.

"Миколенко мог присоединиться к "Эвертону" еще летом. Английский клуб долго следил за этим игроком, были консультации еще при Карло Анчелотти. Итальянец консультировался с Шевченко и получил хорошие рекомендации по Виталию.

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Стороны еще летом были близки к соглашению. Тогда не удалось, и это оказало серьезное влияние на Виталия. Все перенеслось на три-четыре месяца, и сейчас Миколенко подписал контракт с "Эвертоном". Многие говорили, что он - креатура Рафаеля Бенитеса. Но это не так. И увольнение Бенитеса никак не повлияет на Миколенко. Это инвестиция руководства "Эвертона", поэтому он будет играть.

Оплата растянута на все пять лет контракта. Динамо будет частями получать деньги за своего игрока. Возможно, и быстрее, но Динамо свои деньги точно заработает", - пояснил журналист в программе "ЦыганикLIVE".

Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" за €23 млн. В составе "ирисок" украинский защитник провел два матча и не отметился результативными действиями. Последнюю игру против "Астон Виллы" пропустил из-за травмы.

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