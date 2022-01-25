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вторник, 25 января 2022 12:55

Два звездных футболиста "Шахтера" шантажируют клуб

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Два звездных футболиста &quot;Шахтера&quot; шантажируют клуб
Тете является одним из лидеров "Шахтера" Фото: ФК "Шахтер"

Звезды "Шахтера" Тете и Манор Соломон шантажируют донецкий клуб.

Оба футболиста не спешат подписывать новые контракты с "горняками", а их соглашения действуют до конца 2023 года.

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"Очень тяжело идут переговоры с Тете. Он не слишком готов подписывать новый контракт, как и Соломон. У них вместе истекают соглашения 31 декабря 2023 года. Вполне возможно, что по завершении контрактов они покинут "Шахтер".

Я давно говорил, что их агенты будут вести такую двойную игру. Соломон не прочь остаться в "Шахтере", как и Тете. Но для них самое главное – это деньги. Если у них закончится контракт, и они пойдут бесплатно, у них будет возможность со следующего клуба получить очень серьезную компенсацию плюс подъемные. И они сейчас требуют, чтобы эта сумма фактически была компенсирована "Шахтером". То есть, сейчас они диктуют "Шахтеру", на каких условиях готовы подписать контракт.

Соломон хочет больших денег. Те разговоры, что он хочет реализовать себя там, там или там – не совсем правда. Он просто хочет получить очень серьезный договор. По-моему, неадекватный контракт, если учитывать качество этого игрока и его вклад в результаты этого сезона. Такая же ситуация с Тете", – заявил журналист Игорь Цыганик в программе "ЦыганикLIVE".

Манор Соломон и Тете перешли в "Шахтер" в начале 2019 года.
В текущем сезоне "горняки" занимают первое место в турнирной таблице УПЛ. Команда Роберто "Де Дзерби на два очка опережает "Динамо".

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