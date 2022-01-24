Очередной "козак" для сборной. "Шахтер" намерен натурализовать еще одного бразильца

Алан Патрик. Фото: ФК "Шахтар"

Бразильский полузащитник "Шахтера" Алан Патрик может получить украинское гражданство.

Об этом заявил журналист Игорь Цыганик в эфире авторской программы "Цыганик Live", передает сайт FootballHub.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" начал новый год с разгромной победы над австрийцами

"В "Шахтере" серьезно рассматривают вариант предложения украинского гражданства Алану Патрику. Он уже прожил достаточное количество времени, чтобы получить украинский паспорт. Таким образом донецкий клуб получит еще одного футболиста, который сможет постоянно играть и не будет подпадать под какие-либо ограничения.

Эту проблему нужно решать, потому что не так много украинских футболистов в "Шахтере", которые могут выходить с первых минут и стабильно приносить результат. Учитывая проблемы Степаненко с коленом, рассчитывать на него как на игрока, который сможет без травм пройти весь сезон, очень и очень сложно", - сказал Цыганик.

30-летний Алан Патрик выступает за "Шахтер" с 2011 года. Несколько раз донецкий клуб отдавал его в аренду в бразильские клубы. Закон Украины О гражданстве Украины предусматривает четкий список требований к иностранцу, который хочет принять украинское гражданство. Например, есть вопрос владения государственным языком в соответствии с уровнем, установленным законодательством Украины. Он подтверждается сертификатом об уровне владения государственным языком, который выдается Национальной комиссией по стандартам государственного языка по итогам экзамена. Кроме лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, или лиц, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, а также лиц, получивших вид на временное проживание.