Лидер "Шахтера" не хочет покидать донецкий клуб

Алан Патрик выступает за "Шахтер" восьмой сезон. Фото: ФК "Шахтер"

Один из лидеров "Шахтера" 30-летний Алан Патрик не планирует покидать донецкий клуб.

Патирк пока не заинтересован в возвращении в родной "Флайменго".

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"Мне хорошо в "Шахтере". Всем известно, как я люблю "Фламенго", но я полон решимости помочь своему нынешнему клубу выиграть больше титулов.

Ни разу ни один из моих представителей не говорил с "красно-черными" о возможном трансфере", - сказал Патрик в комментарии Globo.

Алан Патрик выступает за "Шахтер" с лета 2013 года. В последние сезоны стал лидером команды. Донецкая команда - лидер УПЛ. Подопечные Де Дзерби по дополнительным показателям опережают "Динамо" в турнирной таблице. В следующем матче "Шахтер" сыграет дома против "Руха".