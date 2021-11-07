Форвард "Ворсклы" пожаловался на расизм игрока "Динамо"

Ранжел забил один из голов. Фото: "Ворскла"

Форвард "Ворсклы" Лукас Ранжел пожаловался на расизм, проявленный по отношению к нему во вчерашнем поединке УПЛ против "Динамо" (2:1).

"Знающие меня люди понимают, что я не "ми-ми-мишный", но сегодня в матче против "Динамо" я пострадал от расизма, оскорблений с трибун и от одного из футболистов. Думаю, это уже слишком. Все мы люди, мы едим, у нас есть чувства, эмоции, мы истекаем кровью, мы счастливы, грустны и, когда мы умрем, станем одним и тем же. Но в глубине души мне жаль таких людей, потому что у них грязный дух, горькое сердце и они определенно несчастны. Да простит Бог этих плохих людей".

"Но я прошу: давайте перестанем относиться к людям как к мусору из-за цвета кожи. Я черный и горжусь этим. Я всегда буду любить свой цвет кожи", - отметил Ранжел.

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Полтавская "Ворскла" вчера победила "Динамо" Киеве со счетом - 2:1. Один из мячей забил Ранжел. Это было первое поражение киевлян в чемпионате.