"Металлист" не продаст "Шахтеру" своего лучшего бомбардира

Пейшото перебрался в "Металлист" в 2021 году. Фото: ФК "Металлист".

Лучший бомбардир первой лиги 25-летний Матеус Пейшото не перейдет в донецкий "Шахтер".

Вице-президент харьковского клуба Евгений Красников заявил, что его команда не планирует продавать своих футболистов.

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"Информация о том, что "Шахтер" сделал предложение по Пейшото, не соответствует действительности.

Мы строим новую команду и в ближайшее время Металлист никого не планирует продавать. Напротив, президентом клуба Александром Ярославским выделен бюджет на приобретение новых исполнителей.

Все усилия руководства, тренерского штаба и игроков направлены на создание боеспособной команды, задача которой – играть в Лиге Европы", – сказал Красников в комментарии "Трибуне".Пейшото выступает за "Металлист" с лета 2021 года. В текущем сезоне бразилец забил 12 голов и совершил один ассист в 13 матчах за харьковский клуб.

"Шахтер" ищет замену своему нападающему Лассине Траоре, который получил тяжелую травму и не сыграет в течение почти года.