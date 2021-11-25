"Создается впечатление, что его заносит" - украинская пресса уничтожила Де Дзерби после поражения от "Интера"

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

В матче пятого тура Лиги чемпионов "Шахтер" в гостях проиграл "Интеру" -0:2.

Судьбу поединка решил дубль Эдина Джеко в средине второго тайма.

После поражения в Милане, команда Роберто Де Дзерби не сможет подняться с последнего места в группе и покидает еврокубки.

Gazeta.ua собрала оценку СМИ после фиаско "горняков" в Италии.

"Футбол-24" критикует наставника "Шахтера" Де Дзерби.

"Итальянский наставник с сумасшедшими инвестициями показал гораздо худший результат, чем более скромный дядька Каштру. Моментами создается впечатление, что 42-летнего тренера откровенно заносит. В последнее время это случается слишком часто. То он рекомендует на 20 лет старшему Кучуку сменить работу, потому что Рух белорусского специалиста играет в максимально неудобный футбол для Шахтера и едва не отбирает ценные очки. То выходит закидывать шапками Реал с Интером. Если команда только строится, может быть, не стоит бросать ее под танки?

Конечно, победа была нужна больше всего. Однако не в таком же стиле ее добывать. Шахтер наивно лез вперед и стабильно ловил контратаки. Степаненко и Трубин не могли разорваться. Оборона трещала, а тут еще и Матвиенко и Витао разочаровали отсутствием надежности. Додо, как всегда, многовато тянуло к атаке, а из Тете подстраховщик так себе. Педриньо и Соломон могут гораздо больше, а Фернандо действовал слишком прямолинейно. Интер выглядел непобедимой машиной, которая при необходимости и 30-40 раз настреляет по воротам, но свой гол забьет, а затем добавит для уверенности и второй. Донецкая команда играет хорошо слишком фрагментарно. В большинстве матчей Лины чемпионов она просто открывала свои ворота, максимально облегчая дело соперникам и не особо компенсировала это своими атаками".

Трубин спасал свою команду, но провалился в игре ногами

У ключевого игрока "Шахтера" Тараса Степаненко нет доверия у главного тренера команды, отмечает "Трибуна".

"Де Дзерби работает с "Шахтером" полгода, но пока самое заметное его решение – попытка играть без Тараса Степаненко. Без футболиста, который при предыдущих тренерах был незаменим, олицетворяет бойцовский горняцкий дух и на типаже которого более десяти лет держится модель клуба – кто-то же должен таскать рояль для латиноамериканцев, и от этих попыток бывает даже неловко смотреть, как при построении атак Тарас сегодня буквально отходит в сторону, как лишний элемент.

Все ок, это решение тренера, но за него он должен отвечать. А ответственность такая, что в "Шахтере" что-то сломалось, и это ничего не починят. Речь о боевом духе, воле к победе, присущей команде в предыдущих сезонах даже тогда, когда все шло против нее. При Де Дзерби "горняки" это проявили лишь в начале сезона, когда буквально вырывали столь желанное участие в группе ЛЧ – сначала в первом матче с "Генком", а затем в решающем поединке с "Монако". После этого страсть и страсть как отрезала.

Несмотря на надежную игру на линии ворот, Анатолий Трубин не поразил играя ногами, пишет Football.ua.

"Оценить действия голкипера "Шахтера" исключительно на линии ворот можно было бы достаточно высокой оценкой, поскольку сразу семь сейвов в его исполнении фактически не дали произойти разгром. Однако все мы прекрасно видели, что к некоторым из этих спасений приводили персональные ошибки Анатолий во время работы с мячом ногами, так что не учесть этот момент было бы неправильно.

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Трубин в голевых эпизодах не имел возможности оказывать непосредственное влияние на удары соперников, поэтому за них его печалить точно не имеет смысла, но над розыгрышем ударов от ворот, если Де Дзерби действительно хочет так строить атаки, вместе с партнерами поработать все-таки стоит.

Кадровые проблемы "Шахтера" не дали команде удачно выступить в еврокубках, пишет "Футбум".

"Если коротко подвести итоги, то все закономерно. Как в этом матче, так и в нынешнем евроцикле в целом. На удивление могли надеяться только самые ожесточенные оптимисты. Но от правды никуда не денешься, потому что невозможно за несколько месяцев перестроить годами игровую модель команды под концепцию" имени Де Дзерби" и требования современного футбола. При этом никто не сомневается, что итальянский специалист хочет только лучше. Но любая ломка – вещь, как известно, болезненная. А добавить к этому еще и кадровые потери, которые сейчас имеет команда. Минус Алан Патрик, травмированный Траоре, без которого атаку даже назвать нельзя. Фернардо, конечно, растет, и забитый им гол в Мадриде – наглядное тому подтверждение. Но темпы роста слишком микроскопичны, да и от партнеров этот футболист слишком уж зависим".

В группе "Реал" набрал 12 очков и вместе с "Интером" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Шериф" Юрия Вернидуба занял третье место и весной сыграет в Лиге Европы.

В последнем туре группового раунда "Реал" и "Интер" сыграют в "Мадриде", а "Шериф" в Киеве встретится с "Шахтером". "Горняки" после поражения от "Интера" вылетели из еврокубков.