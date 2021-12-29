Назвали лучшего футболиста украинского чемпионата

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик назван лучшим футболистом украинской Премьер-лиги 2021 года.

В голосовании игроков и тренеров команд высшего дивизиона страны 24-летний нападающий набрал 245 баллов. Сообщает "Команда № 1".

Второе место занял вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков, третье – его одноклубник Николай Шапаренко.

Вот как выглядит топ-10 рейтинга:

1. Артем Довбик (Днепр-1) – 245 баллов

2. Виктор Цыганков (Динамо) – 178

3. Николай Шапаренко (Динамо) – 173

4. Виталий Буяльский (Динамо) – 161

5. Оливье Тилль (Ворскла) - 111

6-7. Николай Матвиенко (Шахтер) – 63

6-7. Дмитрий Ризнык (Ворскла) - 63

8. Алан Патрик (Шахтер) – 40

9. Илья Забарный (Динамо) – 37

10. Александр Пихаленок (Днепр-1) – 27

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В прошлом году лучшим футболистом украинской Премьер-лиги был признан Виктор Цыганков. В начале независимости Украины лучшим футболистом признавали экс-форварда "Динамо" Виктора Леоненко.