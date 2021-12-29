Назвали лучшего футболиста украинского чемпионата

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик назван лучшим футболистом украинской Премьер-лиги 2021 года.
В голосовании игроков и тренеров команд высшего дивизиона страны 24-летний нападающий набрал 245 баллов. Сообщает "Команда № 1".
Второе место занял вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков, третье – его одноклубник Николай Шапаренко.
Вот как выглядит топ-10 рейтинга:
1. Артем Довбик (Днепр-1) – 245 баллов
2. Виктор Цыганков (Динамо) – 178
3. Николай Шапаренко (Динамо) – 173
4. Виталий Буяльский (Динамо) – 161
5. Оливье Тилль (Ворскла) - 111
6-7. Николай Матвиенко (Шахтер) – 63
6-7. Дмитрий Ризнык (Ворскла) - 63
8. Алан Патрик (Шахтер) – 40
9. Илья Забарный (Динамо) – 37
10. Александр Пихаленок (Днепр-1) – 27
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В прошлом году лучшим футболистом украинской Премьер-лиги был признан Виктор Цыганков. В начале независимости Украины лучшим футболистом признавали экс-форварда "Динамо" Виктора Леоненко.
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