"Сантьяго Бернабеу свистел своим и аплодировал чужим" - реакция СМИ на поражение "Шахтера" от "Реала"

Михаил Мудрик является одним из главных талантов "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

В матче четвертого тура Лиги чемпионов "Реал" победил "Шахтер" -2:1.

Gazeta.ua собрала реакцию СМИ после поражения команды Роберто Де Дзерби в Мадриде.

"Футбол 24" хвалит украинских молодых игроков во главе с Михаилом Мудриком.

"Позитивный момент – Михаил Мудрик, Георгий Судаков, другие молодые украинцы становятся не просто хорошими игроками, которых следует отправить на парочку сезонов в Мариуполь. Есть определенный прогресс, Михаил уже пережил пик славы после "Монако", ныне мог вообще взлететь очень высоко. Должен был забивать и ассистировать. Только Винисиус и Алан Патрик создали больше моментов для партнеров. При этом 20 потерь за 70 минут игры. Лидер здесь тоже Винисиус, но он и отыграл весь матч. Моментами терял своего игрока в оборонительной фазе. Даже тогда, когда за несколько секунд до этого Де Дзерби лично дал указание держать в поле зрения и не отпускать оппонента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Шахтер" проиграл "Реалу"

В то же время, как для такого уровня сопротивления Мудрик выдержал борьбу, выиграл 5 из 8 дуэлей, классно барражировал между линиями, создавал мадридцам проблемы даже смелыми рывками с мячом. Подумать только, "Сантьяго Бернабеу" свистел своим и аплодировал чужим. Арена, которая разбирается в хорошем футболе, заценила Мудрика. Теперь нужно не ухватить звездочку и еще труднее работать над собой, чтобы уважали и другие. Все в его руках, но нужно сделать верный жизненный выбор. Пример Матвиенко и Степаненко, которые стали незаменимыми лидерами команды, должен вдохновлять, однако надо понимать - легко не будет".

Де Дзерби сделал выводы после первого матча и вернул в основу Тараса Степаненко, пишет "Трибуна".

"На поле "Бернабеу" с первых минут вышел Степаненко. И итог встречи подчеркивает эффект такого решения – на игру в общем и на счет в частности. Пусть Де Дзерби и пришлось хитроумно встраивать украинца в тактические постройки и опускать на левый фланг защиты при развитии собственных атак .

Судите сами. Сегодня "Шахтер" нанес столько же ударов по воротам соперника, что и "Реал". Две недели тому назад их было втрое меньше. Голевых случаев горняки в Мадриде создали даже больше, чем хозяева – 14 против 13-ти. В Киеве их было в четыре раза меньше. Дончане, очевидно, сегодня были более острыми и смелыми. Благодаря чему и смогли наконец забить первый гол украинских команд в этом розыгрыше группового этапа ЛЧ".

Роберто Де Дзерби сделал выводы после первого матча в Киеве

Высший класс "Реала" помог одержать ему победу, пишет "Футбум".

"Что касается зачетных баллов - здесь снова пусто. "Реал" взял классом. В первую очередь за счет сумасшедшей формы Керима Бензема, который просто не замечает защитников, оказывается в нужное время в нужном месте и с удивительным хладнокровием реализует свои моменты. Ну и в тренерской дуэли итальянских специалистов Карло Анчелотти снова возобладал над Роберто Де Дзерби, как в Италии, так и в еврокубках.

Оборона "Шахтера" провела очередной слабый матч, пишет Football.ua."Центр обороны Шахтера является наиболее проблемной зоной команды ровно с тех пор, как она начала неизменно добывать себе место в Лиге чемпионов УЕФА. Если даже по матчам в УПЛ можно наблюдать за тем, как от пары центральных "горняков" идет условный "Денис Безбородько" , то что там говорить, когда в прессинг включаются такие стервятники, как Карим Бензема и Винисиус Жуниор".

В другом матче "Интер" победил "Шериф" – 3:1. В турнирной таблице лидирует "Реал" с девятью очками. В "Интера" семь пунктов и второе место. "Шериф" занимает третье место с двумя победами. У "Шахтера" одно очко и последнее место в группе. В следующем туре "Реал" будет гостить в Молдове, а "Шахтер" сыграет против "Интера" в гостях.