Безработный Шевченко зарабатывает €170 тыс. в месяц

Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины. Фото: Gettyimages.com

Бывший тренер "Дженоа" и сборной Украины 45-летний Андрей Шевченко может похвастаться хорошим заработком.

С "Дженоа" Шевченко уволили 15 января из-за неудовлетворительных результатов. Но украинский тренер до сих пор не расторг контракт с клубом и, пока не подпишет контракт с другой командой, будет получать €170 тыс. в месяц до лета 2024 года, пишет Forbes.ua.

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Теперь Шевченко – кандидат на должность сборной Польши. Его новая тренерская зарплата может составить рекордные для соседей €2,5 млн . в год, что сделает Шевченко одним из самых высокооплачиваемых тренеров национальных команд. Это почти в три раза больше, чем у предыдущего тренера Польши Пауло Cоузы.

В середине марта сборная Польши играет против России — проигравший этот матч вылетит из квалификации на Кубка мира по футболу в 2022 году. Но за два месяца до решающего противостояния в январе Польша осталась без тренера: 29 декабря Соуза объявил о разрыве контракта. Самые большие шансы занять его место теперь у Шевченко.

Если это произойдет, по данным польских СМИ, зарплата Шевченко может составить €2,5 млн. Это почти в три раза больше, чем у предыдущего тренера Польши Соузы.

Сборная Польши может стать для Шевченко второй сборной в тренерской карьере после Украины, которой он руководил в 2016-2021 годах.

Нового главного тренера сборной Польши представят 31 января. Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл вничью и один раз проиграл. В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-2020/21, где достигла четвертьфинала. Сборная Польши заняла второе место в отборочном цикле Кубка мира. Поляки сыграют первый стыковой матч против России 24 марта в Москве. Предыдущий тренер Пауло Соуза в одностороннем порядке разорвал контакт со сборной Польши. В должности он не продержался даже год.