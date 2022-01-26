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среда, 26 января 2022 16:12

"Черноморец" усилился очередным воспитанником "Динамо"

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&quot;Черноморец&quot; усилился очередным воспитанником &quot;Динамо&quot;
Орест Кузык. Фото: ФК "Черноморец"

Одесский клуб во время тренировочного сбора в Турции усилился опытным атакующим полузащитником.

Контракт на два года с клубом подписал экс-футболист львовского "Руха", который может одинаково эффективно сыграть как на флангах атаки, так и под нападающим, сообщает официальный сайт команды.

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Орест Кузык уже успел проявить себя в контрольных матчах за "Черноморец", став автором голевой передачи в игре против "Лехии".

"Фланговые полузащитники в тактических построениях Романа Григорчука играют важную роль. Своей заряженностью на игру, активной работой по всему фронту атаки Орест показал, что он - именно тот игрок, с которым клубу по пути", - сообщается в заявлении.

26-летний хавбек в Премьер-лиге сыграл 90 матчей, забил 12 мячей, отдал 8 голевых передач. У Ореста есть опыт выступления в чемпионатах Греции и Кипра.

Кузик является воспитанником "Карпат" и "Динамо".

"Динамо" может продать "Черноморцу" двух молодых игроков.

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