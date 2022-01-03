"Динамо" близко к еще одному рекордному трансферу

Цитаишвили был чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины. Фото: УАФ

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили близок к смене клубной карьеры.

"Слован" из Братиславы проявляет интерес к хавбеку Цитаишвили, который сейчас выступает на правах аренды за "Черноморец".

Клуб из Словакии предложил "Динамо" за 21-летнего игрока € 2 млн., сообщает Georgian Footy. Если киевский клуб согласится, то это будет рекордный трансфер в истории "Слована".

За "Слован" выступает грузинский полузащитник Джаба Канкава, который ранее защищал цвета "Днепра".

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Цитаишвили составляет € 1 млн.

В текущем сезоне УПЛ воспитанник "Динамо" провел в составе "Черноморца" 13 матчей и забил один мяч. Одесская команда ушла на зимний перерыв на 13-м месте в турнирной таблице.

В прошлом году Цитаишвили сменил украинское гражданство на грузинское. Хавбек провел за сборную Грузии четыре матча.

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На данный момент "Слован" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Словакии, набрав 46 очков в 19 матчах. В 2019 году Цитаишвили стал чемпионом мира в составе сборной Украины среди футболистов до 20 лет.