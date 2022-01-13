"Динамо" избавилось от двух ненужных Луческу игроков

Луганская "Заря" объявила о трансферах двух игроков киевского "Динамо".

Защитник Данил Скорко и полузащитник Юрий Тлумак стали игроками команды Виктора Скрипника, сообщил агент Александр Карпов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу не прибыл на первую тренировку "Динамо" в новом году

Оба футболиста подписать с "Зарей" полноценные долгосрочные контракты.

Первую часть сезона футболисты играли на правах аренды за "Черноморец".

Ранее "Заря" объявила о трансфере другого динамовца Евгения Смирного.

После первой части сезона "Заря" занимает четвертое место в чемпионате Украины. Лидирует "Шахтер", опережающий "Динамо" на два очка.

Вторую часть сезона "Заря" начнет матчем против "Миная" 25 февраля.