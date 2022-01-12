Бывший тренер "Динамо" сообщил, что Цыганковым интересовался итальянский гранд

Виктор Цыганков. Фото: ФК "Динамо"

Римский футбольный клуб "Лацио" интересовался игроком "Динамо" Виктором Цыганковым.

Об этом заявил экс-наставник киевского клуба Александр Хацкевич, информирует FanDay.

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"Знаю, что Симоне Индзаги (тренер "Лацио". - Gazeta.ua) интересовался Цыганковым. Это было в 2018 году, когда мы сыграли 2:2 с "Лацио" в Риме в матче Лиги Европы. Мы разговаривали после пресс-конференции, и он сказал, что давно следит за Виктором. Индзаги был хорошего мнения о нем. Но было ли официальное предложение от "Лацио" по Цыганкову - не знаю.

Уверен, у него есть амбиции уехать в европейский чемпионат. Все зависит от предложений", - сказал Хацкевич.

Цыганков является воспитанником "Динамо", играет за команду с 2014-го. Виктора уже не раз "сватали" в европейские клубы, но пока он в "Динамо". Хацкевич возглавлял "Динамо" в 2017-2019 годах.