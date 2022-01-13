Луческу не прибыл на первую тренировку "Динамо" в новом году

Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо"

Игроки киевского "Динамо" проходят медосмотр двумя группами и провели первую работу в 2022 году, немного потренировавшись в манеже на клубной базе в Вите-Литовской.

Как информирует Meta-ratings.com.ua, занятие носило втягивающий характер и в нем не принимали участие все футболисты, которые еще добираются в Киев из других стран.

Также в расположение команды 13 января прибудет главный тренер столичной команды Мирча Луческу, поэтому динамовцы занимались под руководством его помощников.

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В ближайшие дни, учитывая морозную погоду, динамовцы и дальше будут тренироваться в манеже, а 17 января команда отправится на первый сбор в Испанию. Там киевляне до 27 января проведут пять спаррингов.

"Динамо" осенью вылетело из еврокубков, так что будет готовиться непосредственно к матчам чемпионата и Кубка. Во внутреннем первенстве киевляне занимают второе место, уступая "Шахтеру" два очка.