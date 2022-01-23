Почему Шевченко не нужно возглавлять сборную Польши

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины и Дженоа 45-летний Андрей Шевченко станет новым тренером сборной Польши. Украинский тренер договорился о контракте с Польским футбольным союзом. Осталось только расторгнуть контракт с "Дженоа".

Почему такой шаг продолжения карьеры неправильный для Шевченко?

Отказ от клубной карьеры. Работая со сборной Украины, Шевченко декларировал, что хочет попробовать себя на клубном уровне. С "Дженоа" не вышло. Возвращение к работе с национальной сборной - шаг назад в перспективе работы в клубе. Возглавить клуб в будущем будет еще сложнее, чем после неудачи с "Дженоа". Клубный футбол и футбол сборных существенно отличаются. В клубе ежедневная работа, а в сборной игроки приезжают только на короткое время.

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Потеря штаба. Андреа Малдера отказался работать в "Дженоа". Аналитик сборной Украины, похоже, планирует самостоятельную тренерскую работу. Андреа Аззолин и Луиджи Ночентинни остались работать в Генуе. Из ассистентов, работавших с Шевченко в национальной команде, остался только Мауро Тассотти. Этого мало для серьезной работы. Потенциальные помощники Ежи Дудек и Лукаш Пищек - без опыта работы в должности тренеров.

Отсутствие времени на подготовку. 24 марта сборная Польши играет первый стыковой матч за право поехать на Кубок мира против России. Судьбу поединка будет решать один матч, который состоится в Москве. У Шевченко нет времени на подготовку и знакомство с командой. Фактически у него будет только несколько дней тренировок.

У Роберта Левандовского последний шанс поехать на Кубок мира

Приход в команду посреди сезона. Шевченко не формировал сборную Польши, не одержал с ней право играть в стыковых матчах. Команда заточена на бывшего тренера Пауло Соузу. Изменить что-нибудь будет не просто. Опыт в "Дженоа" показал, что Шевченко нужно время на работу с командой. Он не сможет за короткое время что-либо изменить. Польские болельщики и СМИ будут оказывать большое давление на команду и тренера.

Будет в тени Левандовского. Главной звездой для Польши является нападающий "Баварии". Шевченко будет в тени звездного форварда. Поэтому ему нужно выстроить отношения со звездным 33-летним Левандовским в первую очередь. Для Роберта Кубок мира в Катаре - последняя возможность сыграть на турнире такого уровня.

Репутационные риски. Шевченко идет в команду, у которой есть задача поехать на Кубок мира. Каждая неудача и поражение может стоить Польше дорого. Право не ошибку у команды нет. Если Шевченко не сможет выполнить задачу, то его репутационные потери будут еще больше, чем после отставки из "Дженоа". Две неудачи подряд - значительный удар по репутации и перспективе любого тренера.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл вничью и один раз проиграл. В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала. Сборная Польши заняла второе место в отборочном цикле Кубка мира. Поляки сыграют первый стыковой матч против России 24 марта в Москве. Предыдущий тренер "кадры" Пауло Соуза в одностороннем порядке разорвал контакт со сборной Польши. В должности он не продержался даже год.