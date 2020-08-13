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четверг, 13 августа 2020 15:09

В Киеве начинают работать бесплатные курсы украинского языка

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В Киеве начинают работать бесплатные курсы украинского языка
Основали курсы по изучению языка. Фото: Курсы украинского языка "Яка прекрасна рідна мова"

Киевская молодежная библиотека открывает бес\платные курсы по украинскому языку.

"Если вы хотите ознакомиться с историей языка, овладеть Новым правописанием и культурой речи, открыть для себя интересные случаи написания слов, словоупотребления и ударения - присоединяйтесь к нам!" - говорится в сообщении в Facebook.

Для социального дистанцирования в группы будут входить до 6 человек.

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Занятия будут проходить каждую среду, в 12:00. Нужна предварительная запись.

Украинский иллюстратор Юлия Осыка создала электронную книгу, которая помогает иностранцам учить украинский язык.

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