В Киеве начинают работать бесплатные курсы украинского языка

Киевская молодежная библиотека открывает бес\платные курсы по украинскому языку.
"Если вы хотите ознакомиться с историей языка, овладеть Новым правописанием и культурой речи, открыть для себя интересные случаи написания слов, словоупотребления и ударения - присоединяйтесь к нам!" - говорится в сообщении в Facebook.
Для социального дистанцирования в группы будут входить до 6 человек.
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Занятия будут проходить каждую среду, в 12:00. Нужна предварительная запись.
Украинский иллюстратор Юлия Осыка создала электронную книгу, которая помогает иностранцам учить украинский язык.
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