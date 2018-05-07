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понедельник, 07 мая 2018 10:55

Женщины-переселенки живут преимущественно на адресную помощь

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Женщины-переселенки живут преимущественно на адресную помощь
Для 60% опрошенных женщин адресная помощь - основной источник прибыли.

Об этом сообщила разработчик гендерного анализа "Состояние соблюдения прав ВПЛ: гендерный срез" Марта Чумало во время его презентации, сообщает корреспондент Укринформа.

"В результате мониторинга мы увидели, что женщины-ВПЛ значительно больше испытывают недостаток средств, они вынуждены постоянно экономить и нуждаются в поддержке государства. Так, 27,5% опрошенных женщин заявили, что вынуждены экономить на питании. При этом для 60,5% опрошенных женщин адресная помощь ВПЛ является основным источником дохода", - отметила она.

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Эксперт подчеркнула, что 43% женщин и 34,3% мужчин указали свое экономическое и социальное положение как "семья в сложных жизненных обстоятельствах". При этом 19% опрошенных женщин-ВПЛ заявили, что имеют малообеспеченную семью, в то время как среди мужчин такой ответ выбрали 10,1% опрошенных.

Опрос проводился Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко с 27 сентября по 24 октября 2017 года в 24-х областях Украины и Киеве. Всего опрошено 2002 респондента путем индивидуального интервью "лицом к лицу". Анализ подготовлен при поддержке Программы развития ООН в Украине и МИД Дании.

Укринформ
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