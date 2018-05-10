Тука поразил реальным количеством переселенцев

В Украине живет до 1 млн переселенцев, считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука Фото: ar.volyn.ua

В Украине живет от 800 тыс. до 1 млн переселенцев. В то же время, данные Министерства социальной политики – свыше 1,5 млн человек, раздутые. Это стало источником бюджетных злоупотреблений.

Об этом говорит заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью LB.ua.

"Одно дело – это зарегистрированные переселенцы. Эти данные есть. Другое – реальные цифры, - говорит Георгий Тука. - Официальным реестром занимается Министерство социальной политики. А не наше. Убежден, что есть существенная, очень существенная, подчеркиваю, а не статистическая погрешность. Разница между официально зарегистрированными ВПЛ и реальными. В частности, например, в Донецкой области зарегистрировано 720 тысяч ВПЧ. Кто-нибудь видел, чтобы на Донбассе появилась новая Одесса или Кировой Рог? Это фикция! И я выступаю категорически против такой фикции. Это искаженные данные. А значит и извращенные расходы из бюджета".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщины-переселенки живут преимущественно на адресную помощь

"Медицинская субвенция распределяется по количеству членов общины. В результате получается очень интересная картина, когда на ту же Донецкую область поступает субвенция из бюджета в расчете на каждого человека значительно большем объеме, чем даже в Киеве. Когда при этом в самой столице никто реально не знает не только количество ВПЛ, но и тех, кто приехал сюда на заработки. Это сотни и сотни тысяч как минимум. Но субвенция на них не поступает сюда. Это несправедливо".

Самый простой способ бороться с проблемой - это разделить получение пенсий с требованием регистрации, как ВПЛ, считает Георгий Тука.

"К сожалению, люди, которые проживают на оккупированных территориях, вынуждены регистрироваться как ВПЛ для получения пенсии. Это единственный путь для них. Подчеркиваю, здесь играет роль не реальный факт пребывания на оккупированной территории, а лишь факт регистрации. Тем самым мы породили такое явление, как "пенсионный туризм". Это следствие неразумной государственной политики".

Полтора года как во Львове работает театр, объединяющий переселенцев и местных. Участники платят благотворительные взносы, которые тратят на аренду помещения и реквизит. Купить декорации, и костюмы помогают меценаты и предприниматели.