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пятница, 04 мая 2018 00:16

Переселенцы создали социальный театр
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В театре большинство актеров любители
Фото: Предоставлено Натальей Меншиковой
Купить декорации и костюмы помогают меценаты и предприниматели
Domus объединяет местных и переселенцев
Театр ездил со спектаклем в прифронтовые города
Domus с латинского означает "дом"

Полтора года как во Львове работает театр, объединяющий переселенцев и местных. Участники платят благотворительные взносы, которые тратят на аренду помещения и реквизит. Купить декорации, и костюмы помогают меценаты и предприниматели.

Об этом Gazeta.ua рассказывает режиссер и художественный руководитель театра Наталья Меньшикова из Симферополя. Она совместно с Денисом Федяшовим из Львова основали театр "Domus".

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"Это социальный проект. Название "Domus" не случайно - с латинского означает "дом", - рассказывает Наталья, - Берем людей от 14 лет. Большинство не профессиональные актеры ".

Помещение арендуют в культурно-образовательном центре им. А. Довженко в спальном районе Львова. О новостях театра рассказывают на странице в facebook "Theatrum Domus". Там также можно приобрести билеты на их представления. Сейчас в репертуаре девять спектаклей.

Автор: Предоставлено Натальей Меншиковой
  Domus с латинского означает "дом"
Domus с латинского означает "дом"

"Можно попробовать себя в театре, посетив тренинги или посмотреть на открытые тренировки. Работаем каждый день, - делится Наталья, - Нет отдельных специалистов, занимающихся реквизитом, светом или звуком. Если не стоишь на сцене, сидишь, например, включаешь музыку".

Репертуар выбирают коллективно. Если пьеса нравится всем актерам, берут в работу. На подготовку одной постановки требуется около пяти недель.

Автор: Предоставлено Натальей Меншиковой
  Domus объединяет местных и переселенцев
Domus объединяет местных и переселенцев

"В июне 2017 года ездили со спектаклем в Северодонецк и Новоайдар Луганской области. Очень тепло встречали. Поняли, что людям действительно нужны настоящие чувства, - делится Наталья, - Пьеса про незрячего парня, который идет от матери и хочет жить самостоятельно. Поднимаем вопрос любви, стереотипов, через которые люди не видят возможности".

Сейчас группа планирует путешествие с новым спектаклем. На украинский краудфандинговой платформе Спильнокошт собрали 40 тыс. грн для поездки в Славянск и Краматорск Донецкой области. Деньги жертвовали все неравнодушные.

Автор: Предоставлено Натальей Меншиковой
  Театр ездил со спектаклем в прифронтовые города
Театр ездил со спектаклем в прифронтовые города

В 2014 году Наталья Меньшикова переехала из Симферополя во Львов. Имеет режиссерское образование. Всю жизнь посвятила театру. Работала актрисой, художественным руководителем театра, имела свою театральную студию.

Две подруги-переселенки из Донецка, преподаватели актерского мастерства и режиссуры, создали театр любителей "Різнобарв'я" во Владимир-Волынском.

Автор: Анна Деревянко
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