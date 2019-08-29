Сколько квартир получили переселенцы в большом прифронтовом городе

Сколько купили квартир для переселенцев в Мариуполе. Фото: prm.ua

В Мариуполе за 2 года была приобретена 131 квартира для временного проживания переселенцев, а также реконструировано 2 жилых многоквартирных дома.

"Во время визита обсуждался с начальником управления городского имущества Мариупольского городского совета вопрос обеспечения жильем ВПЧ. Установлено, что в течение 2017-2018 года за средства государственного и местного бюджетов было приобретено 131 квартира для временного проживания ВПЛ, а также реконструировано 2 жилых многоквартирных дома (всего 39 квартир)", – сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

По информации мониторов, в 2019 году в Мариуполе запланирована покупка квартир на сумму 22 млн грн.

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34% переселенцев из Донбасса не хотят возвращаться домой после завершения войны. 23% переселенцев выразили желание вернуться домой, говорится в результатах исследования Национальной системы мониторинга "Ситуация с внутренне перемещенными лицами.