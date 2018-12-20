"Сидите дома, не мешайте нам жить" - переселенка решает проблемы людей на колясках

Фото: Предоставлено Маргаритой Деревцовой

Не мешает собираться для общения людям на колясках отсутствие социального такси в городе. На встречи можно приезжать своим ходом, но только в хорошую погоду. Об этом Gazeta.ua рассказывают Маргарита Деревцова из Горловки Донецкой области и ее муж Евгений Величко. Пара в 2015 году в Конотопе Сумской области создала общественную организацию людей альтернативного способа передвижения "Велес".

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"В городе работала общественная организация, в которую входили все люди с инвалидностью и ветераны. Не было ничего отдельного для людей на колясках, - рассказывает Татьяна, - Я привыкла, что у нас в Горловке и Донецке было много таких организаций. В 2016 году предложила создать такую ​​инициативу и ее поддержали".

В общественной организации "Велес" активно участвуют 20 человек. Возраст 30-40 лет. Среди них не только люди на колясках.

Автор: Предоставлено Маргаритой Деревцовой Для встреч организации выделили помещение на 1 гривну в год

Для встреч город выделил помещение в бывшем общежитии за 1 гривну в год.

"Встречаемся чаще летом и когда хорошая погода. Молодежь сидит за компьютером и ее не вытянешь, - отмечает Татьяна, - В городе отсутствует социальное такси. Машина сейчас стоит поломанная. Ее лет 10 назад приобрела социальная служба для нужд людей на колясках. Но мы вынуждены собственными силами добираться до места проведения мероприятий. Или на собственной машине провозим тех, кто очень хочет".

В здании нет специально оборудованного туалета, узкий проезд и лестницы. Также в комнате, которую выделили организации, надо сделать ремонт.

"Встречи недолгие. Люди рассчитывают время, чтобы терпеть домой и уже там ходить в туалет. Когда уже нет сил терпеть кому-то, просим волонтеров помочь, - делится Татьяна, - Местная власть в следующем году выделила деньги и обещают сделать ремонт".

Автор: Предоставлено Маргаритой Деревцовой Люди на колясках в Конотопе вынуждены добираться на мероприятия своим ходом, так как социальное такси поломано и городской транспорт не оборудован для их нужд

Сейчас ищут средства для создания спортивной инклюзивной площадки. Хотят обустроить его рядом с новой детской площадкой, которую планируют сделать в новом году.

"Благодаря нам в центре города в последнее время появилось много пандусов, - отмечает Евгений, - Мы приходим в магазины и просим бизнесменов обратить внимание на отсутствие доступа людей на колясках. Правда, не все нормально реагируют. Некоторые говорят, чтобы мы сидели дома и не мешали им жить. Руководство центрального универмага также игнорирует обращения. Там очень узкие двери, не все коляски проходят. Сейчас подали в суд".

Ежегодно проводят пробег в память Валерия Литвинова, бывшего главы местной спортивной организации. Проводят соревнования по стрельбе, дартсу, настольной игре "Джаколо" и другим.

Автор: Предоставлено Маргаритой Деревцовой В подвале организации "Инваспорт" стоят два бильярдных стола, где можно бесплатно научиться играть в биллярд

"В подвале организации "Инваспорт" стоят два бильярдных стола. Они уже старенькие, но благодаря им многие научились играть. А я стал чемпионом Украины по бильярду. Только туда добраться трудно, потому что только лестница, - рассказывает Евгений, - Но в следующем году местные власти планируют сделать ремонт и сделать лифт на лестнице или пандус".

Об организации рассказывают в группе организации "КООИК "ВЕЛЕС". Там также публикуют различные полезные статьи и новости.

"В интернете не сильно люди общаются. Только если что-то случится. Больше общаемся по телефону и при личных встречах", - добавляет Евгений.

Автор: Предоставлено Маргаритой Деревцовой В 2014 году Маргарита вышла замуж и переехала жить к мужу в Конотоп

Ранее Маргарита Деревцова жила в городе Горловка Донецкой области. Имеет юридическое образование. Замужем за Евгением Величко. Познакомились на бухгалтерских курсах. С началом военных действий в городе, в 2014 году переехала в Конотоп жить к мужу.

23-летняя переселенка рассказывает, что активная социальная работа помогает пережить депрессию и адаптироваться на новом месте. А также в общественной организации можно научиться вести бухгалтерию, социальные страницы и найти новый дом.