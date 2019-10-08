Рассказали, сколько временного жилья приобрели для переселенцев

Сколько и где купили квартир за 3 года для переселенцев

В 2019 году по программе софинансирования из госбюджета органам местного самоуправления направлено около 18 млн грн из 34 млн на обеспечение временным жильем переселенцев.

"Считаю необходимым обнародовать информацию, как расходуются государственные средства, направленные на решение жилищных вопросов переселенцев. Суть программы – согласно постановления № 769* главным распорядителем субвенции является МинВОТ, она предоставлена на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилого фонда коммунальной собственности, приобретение в собственность жилья для предоставления во временное пользование внутренне перемещенным лицам", – сообщил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев, советник министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

Чиновник опубликовал информацию о состоянии выполнения программы:

2017 год (17 млн грн):

Мариуполь (Донецкая обл.) – 63 квартиры;

Покровск (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) – 9 квартир.

В целом – 72 квартиры, 240 внутренне перемещенных лиц.

2018 год (34 млн грн):

Мариуполь (Донецкая обл.) – 68 квартир;

Родинское (Донецкая обл.) – 3 квартиры;

Великая Новоселка (Донецкая обл.) – 10 квартир;

Покровск (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) – 9 квартир;

Лиман (до переименования – Красный Лиман, Донецкая обл.) – 2 квартиры;

Золотое (Луганская обл.) – 3 квартиры;

Попасная (Луганская обл.) – 6 квартир;

Кривой Рог – 15 квартир.

Всего 116 квартир, 360 внутренне перемещенных лиц.

2019 год (34 млн грн):

Мариуполь (Донецкая обл.) – 45 квартир;

Славянск (Донецкая обл.) – 10 квартир;

Бердянск (Запорожская обл.) – 2 квартиры;

Приморская городская ОТГ-1 Индивидуальный жилой дом;

с. Ефремовка Первомайского района – реконструкции двухэтажного здания 998 кв. м;

Житомир – 6 квартир.

Министерство продолжает сбор заявок на участие в программе в текущем году, а также формирует перечень заявок на следующий год.

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Министерство социальной политики Украины сможет выплатить дополнительную денежную компенсацию 35 внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость Украины. В Государственном бюджете на 2019 год на соответствующее направление были предусмотрены расходы в сумме 25 млн грн, что позволило выплатить компенсацию 24 лицам из числа ВПО АТО. За счет распределения Министерство дополнительно получит около 37 млн грн, что позволит компенсировать деньги еще 35 человек.